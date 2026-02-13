静岡県河津町で開催中の「河津桜まつり」の実行委員会は2月13日、河津町全体で桜が見頃になったと発表しました。 【写真を見る】見頃を迎えた河津桜 寒波などの影響で開花が大幅に遅れた2025年に比べ、15日早い見頃宣言です。 ＜金原一隆記者＞ 「多くの観光客でにぎわう河津町の河津桜まつり、きょう見頃宣言が出されました」 2月7日に始まった河津桜まつり。13日に見頃宣言が発表されました。 開幕直後、伊豆半島が広く