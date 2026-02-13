文部科学省が13日、県内の幼児や児童、生徒の身長や体重など発育状況の統計を公表しました。 文部科学省が指定する学校の5歳から17歳までを対象に毎年行っている学校保健統計調査。 13日に公表された今年度の結果では、14歳の男子の平均身長が166センチと、1948年度の統計開始以来、過去最高を記録。 昨年度より0.1センチ高い結果となりました。 平均体重では、男子は9歳、14～15歳、17歳。 女子は7歳、12歳～13