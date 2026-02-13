１２日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのカーリング女子１次リーグで日本（フォルティウス）はデンマークに７―１０で敗れ、同日のスウェーデン戦に続いて２連敗となった。劣勢から追い上げ第８エンドで追いついたが、延長戦の末に屈した。互いに初勝利が欲しい日本とデンマークとの一戦。延長にもつれ込む接戦を制して歓喜に沸くデンマーク選手と、あと一歩及ばなかったフォルティウスの硬い表情が対照的だった。