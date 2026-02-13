１３日午後１時５分頃、岩手県花巻市栃内で、クマの目撃情報を受けて出動していた地元猟友会の男性（７０）が、成獣のクマ１頭に襲われた。男性は顔などにけがを負ったが、病院搬送時に意識はあったという。クマはその場から逃げたが、猟友会が足跡を追跡して約３時間後に駆除した。花巻署の発表などによると、男性は民家近くの林の中にいたクマを追い払うため、ほかの猟友会員と２人で花火を鳴らしたところ、クマが飛び出して