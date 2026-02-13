日本医科大学武蔵小杉病院は、身代金1億ドルを要求するランサムウェアによるサイバー攻撃で、患者の個人情報がおよそ1万人分流出したと発表しました。【映像】謝罪する日本医科大武蔵小杉病院の院長ら日本医科大学武蔵小杉病院によりますと、今月9日にサイバー攻撃を受け、患者の氏名や住所、電話番号や生年月日、患者IDなどおよそ1万人分が流出したということです。攻撃は身代金を要求するランサムウェアで、1億ドルを要求