【その他の画像・動画等を元記事で観る】アーティストhalca が新曲「あほっとぽていと」の配信リリースを記念して、生配信特番を実施。番組内では、2/12(木)にリリースされた新曲「あほっとぽていと」が、「ドムドムハンバーガー インスパイアソング」として制作されたことが発表された。日本初のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」が掲げる「お客様を笑顔にすること・楽しいこと・美味しいこと」の理念が、halcaが自身