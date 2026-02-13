【その他の画像・動画等を元記事で観る】バンド結成20周年を迎えたSUPER BEAVERの新曲「燦然」のMusic Videoが、2026年2月13日（金）21:00よりYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。「燦然」は、2026年2月13日（金）公開『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされた楽曲。作品の世界観に寄り添いながらも、聴く人それぞれの人生や想いに重なっていくメッセージが込められた一曲となっている。映像はMVの