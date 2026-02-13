今月8日の衆議院議員選挙で大敗した中道改革連合の新たな代表に、立憲民主党出身の小川淳也衆議院議員が決まりました。県関係者はどう受け止めたのか？取材しました。 中道改革連合の代表選は、所属する衆院議員49人の投票で、立憲民主党元幹事長の小川淳也議員が新たな代表に選出されました。 （中道改革連合 小川淳也新代表）「覚悟を持って取り組む。よろしくお願い申し上げる」 今月8日の衆院選では自民党が316議席を獲得し