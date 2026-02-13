県教育委員会は13日、公立高校の一般入試の出願状況を発表しました。 全体の出願倍率は0.77倍で、過去最低となりました。 県教育委員会によりますと、推薦枠を除いた県内の公立高校の学力検査の出願者数は、定員1万425人に対して7986人となっています。 全体の出願倍率は去年より0.04ポイント低い、0.77倍で過去最低となり、16年連続で1倍を割り込んでいます。少子化や、通信制高校の進学者の増加、私立高校の授業料の実質無