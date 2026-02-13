【１５日（日）】４月並みの暖かさ １３日（金）の最高気温は、東京12.6℃・八王子市12.1℃・さいたま市12.8℃と３月上旬並みの気温で、寒さが緩みました。 １５日（日）はさらに気温が上がり、４月並みの陽気ですが、来週前半は「強い寒の戻り」で、関東南部でも「雪」が降るところがありそうです。 、、 各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。 雪シミュレーション１６日（月）～１７日（火） １６日（