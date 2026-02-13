国の舵取りで気になるのは1月、衆議院解散を発表した際に高市総理が宣言した、ことし4月からの高校無償化。 【写真を見る】“高校無償化”4月に間に合う？ 名古屋の私立高校｢学校側でもわかっていない｣ 愛知県では4月に開始できるよう準備進めるも… “待ち状態” （高市早苗総理 1月19日）「高市内閣として4月からの実施を決定している。いわゆる高校の無償化・給食費の無償化の予算については、関連法案の年度内成立や暫定予算