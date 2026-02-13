秋田朝日放送 秋田県湯沢市であす１４日とあさって１５日「犬っこまつり」が開かれます。会場では１４日の開幕に向けて準備が整ったようです。開幕前夜の様子を秋田朝日放送・今西広陽アナウンサーが伝えます。（２０２６年２月１３日午後６時１８分ごろの様子）