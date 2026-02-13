医療の話題です。松本市の信州大学医学部附属病院で13日、外科手術に使う最新型の手術ロボットが報道陣に公開されました。信州大学医学部付属病院に導入された外科手術用の最新のロボット。日本製で大きなモニターの前で操作し、空気圧を利用して手で触れたような感覚が伝わるのが特徴です。今までのロボットの多くは手術をする医師が1人で見るものが主流でしたが、最新型のものは手術をする医師のほか、周りで若手医師など