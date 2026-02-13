２００６年のトリノ五輪スノーボードハーフパイプ代表だった成田童夢さん（４０）が、五輪選手へのリスペクトを長文で投稿した。１３日に自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新し「五輪シーズン恒例の『あんなん俺でもできるし』という寝言」と題して書き出した。「元五輪選手として、少しだけ現実をお伝えしましょう。確かに私が出ていた２０年前と今では技術も記録も『雲泥の差』です。今の選手たちが到達している