【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】スピードスケートの公式練習がミラノ・コルティナ五輪の本番会場で行われた。練習後に団体追い抜きコーチを務めるウイリアムソン師円コーチが取材対応し、１４日（日本時間１５日）に行われる女子団体追い抜き準々決勝を先頭から高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）の布陣で臨むと発表した。「ミスなく問題なく滑れば、１位通過は十分できる」と２大