中道改革連合は１３日、党本部で開いた議員総会で代表選の投開票を実施し、元立憲民主党幹事長の小川淳也氏（５４）を選出した。小川氏は元立民政調会長代行の階猛氏（５９）と一騎打ち。所属国会議員４９人による投票を２７票対２２票で制した。新代表の任期は２０２７年３月末まで。旧公明党からの出馬はなし。今回に限り立候補の推薦人は不要とした。小川氏は選出後に就任会見。記者の質問がやむまで、１時間４０分にわたっ