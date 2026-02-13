ブロッコリーの“あのお悩み”解消 ブロッコリーを切る時、蕾の部分がパラパラとこぼれてしまう…そんな経験ありませんか？実はほんの少し切り方を工夫するだけでパラパラこぼさずにカットすることができるんです。 カットするのではなく裂く！ ひとつのブロッコリーから房を小分けにカットしたら、茎から房に向かって切り込みを入れていきます。ここまではいつもどおり。しかし、そのあとがポイントなんです！ カットす