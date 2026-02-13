１３日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開幕した関西最大級のモーターショー「大阪オートメッセ２０２６」（ＯＡＭ）。ＳＰＡＲＣＯブースにはレースアンバサダーとして人気の高い生田ちむが応対。多くのファンがカメラを片手に商品などの説明に耳を傾けていた。生田は２０２３年以来で３年ぶりの大阪オートメッセ。「ワイルド・スピードのブースですね。他のお仕事で大阪に来ることが多いですが、久しぶりのオートメッ