１３日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開幕した関西最大級のモーターショー「大阪オートメッセ２０２６」（ＯＡＭ）。ＧＹＥＯＮブースには南條あおい、鈴乃八雲が登場。関係者が「洗車は全て完結します」と胸を張っており、実演などにも人だかりができるなどにぎわっている。中でも商品の詰め放題が人気とのこと。「価格は１万円です。これまでで４万円くらい詰め込んだ人もいました」。また、ブースに南條と鈴乃が登