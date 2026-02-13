俳優のチョン・リョウォンとイ・ギュヒョンが主演する韓国ドラマ『弁論をはじめます。』（全12話）が、あす14日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週土曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【動画】韓国ドラマ『弁論をはじめます。』予告同作は大手法律事務所で勝訴率1位のエース弁護士と一風変わった“変人”国選弁護人、相反した2人の主人公が、事件の