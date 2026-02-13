King ＆ Prince18枚目のシングル「Waltz for Lily【初回限定LIVE盤】」（3月25日発売）に収録されるスタジオライブ企画映像「Quiet Session Club vol.2」のティザー映像が公開された。【動画】かっこよすぎ…公開された「Quiet Session Club vol.2」ティザー映像「Quiet Session Club」とは、昨年8月にリリースしたシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know」のDVD特典映像として誕生した、バンド形式のスタジオライブ