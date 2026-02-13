日本モーターボート競走会は13日、SG「第53回ボートレースオールスター」（5月26〜31日、浜名湖）ファン投票の第2回中間発表を行った。11日現在の総投票数は42万606票。トップは第1回中間発表に続いて峰竜太（40＝佐賀）で1万6635票。2位に1万6453票の茅原悠紀（38＝岡山）、3位が1万6309票の西山貴浩（38＝福岡）、1万5795票で4位の池田浩二（47＝愛知）、1万1544票で5位の菅章哉（37＝徳島）、1万96票で6位の馬場貴也（41＝