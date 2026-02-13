１３日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開幕した関西最大級のモーターショー「大阪オートメッセ２０２６」（ＯＡＭ）。ＩＦＵＵブースにはレースアンバサダー（ＲＡ）として人気の高い羽瀬萌、藤森マリナ、Ｄｙｎａｓｔｙブースではレースアンバサダー経験者の愛聖りさが登場。撮影タイムでは多くの来場者がカメラを片手に詰めかけ、写真を撮りまくっていた。ブースでは流行している車中泊が可能な車を展示。「ハイエー