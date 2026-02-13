政府は13日、高市早苗首相が16日午後5時から、日銀の植田和男総裁と首相官邸で会談する予定だと明らかにした。8日投開票の衆院選後初めて。経済、物価情勢や金融政策、乱高下する円相場などについて幅広く意見交換するとみられる。首相と植田氏は昨年11月に初めて2人で会談したほか、経済財政諮問会議などで対面している。