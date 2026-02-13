日本モーターボート競走会は13日、G2「第11回ボートレースオールスター」（5月5〜10日、まるがめ）ファン投票の第2回中間発表を行った。11日現在の総投票数は36万1626票。トップは第1回中間発表に続いて守屋美穂（37＝岡山）で1万7982票。2位に1万7406票の高憧四季（26＝大阪）、3位が1万5183票の井上遥妃（22＝徳島）、1万4816票で4位の西橋奈未（29＝福井）、1万987票で5位の遠藤エミ（37＝滋賀）までが1万票以上を集めてい