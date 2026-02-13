大阪・関西万博会場の大屋根リング＝2025年4月、大阪市此花区の夢洲大阪府と大阪市は13日、2025年大阪・関西万博の閉幕後に府民2千人にインターネット調査した結果、40.8％が万博に来場したと答えたと発表した。万博による府内への経済波及効果は開幕前の想定に比べ約5千億円増の約2兆1千億円に上ったとの試算も明らかにした。調査は昨年12月〜今年1月に実施。76.9％が万博は成功したと回答した。来場したと答えた人のうち、半