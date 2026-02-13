損害保険大手のＭＳ＆ＡＤホールディングス（ＨＤ）は１３日、２０２７年４月に発足する傘下２社の合併新会社「三井住友海上あいおい損害保険」の会長と社長に、三井住友海上火災保険の出身者をそれぞれ充てると発表した。副会長にはあいおいニッセイ同和損害保険の出身者が就くとしており、具体的な人選は２６年度中に決定する。三井住友海上は今年４月、現社長の船曳真一郎氏が会長、現専務執行役員の海山裕氏が社長に就任す