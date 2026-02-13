１３日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開幕した関西最大級のモーターショー「大阪オートメッセ２０２６」（ＯＡＭ）。大阪トヨペットグループのブースではＯＴＧＭｏｔｏｒＳｐｏｒｔｓの２０２６年体制発表があり、人気レースアンバサダー（ＲＡ）の川井栞が２年連続でＬＭｃｏｒｓａのＲＡとして活動することが発表された。業務などの合間にデイリースポーツの取材に応じた川井は「２年連続でＬＭｃｏｒｓａのレ