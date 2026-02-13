ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード女子ハーフパイプで冨田せな選手と工藤璃星選手が決勝に臨み、工藤選手が5位に入賞したほか冨田選手は9位となりました。メダルには届きませんでしたが、県勢の挑戦する姿に県内からはねぎらいの声が聞かれました。未明に行われた女子の決勝。新潟市の通信制高校で学ぶ16歳の工藤璃星選手と、妙高市出身の冨田せな選手がメダルに挑みました。冨田選手の母校の専門学