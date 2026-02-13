モードメディア・ジャパンが運営するオトナ女子向け最新トレンドメディア「GLAM（グラム）」は、バレンタインギフトに関する意識や傾向を把握するため、20〜40代の男性を対象に「バレンタインにチョコ以外のプレゼントをもらうなら何が嬉しいか」に関するアンケート調査を実施しました。1.あなたの年代を教えてください。‐ 20代17％（34名）‐ 30代43％（86名）‐ 40代40％（80名）回答者の年代は30代・40代が中心となり、