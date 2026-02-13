Jリーグは２月13日、MUFG スタジアム（国立競技場）で6月13日に開催される「JリーグオールスターDAZN カップ」に出場するJ２・J３選手を選ぶファン・サポーター投票の速報結果を発表した。この速報は、投票が開始された２月６日から２月９日11時59分までの４日間の集計結果。投票は５月11日まで続き、中間結果は３月下旬、最終結果は５月中旬に発表される予定だ。J２・J３の途中結果でEAST-Aでは、田中 パウロ淳一（栃木C）