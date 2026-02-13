ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督の将来に疑問符がついているようだ。12日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。ヒュルツェラー監督は一昨年夏にロベルト・デ・ゼルビ氏の後任として就任し、プレミアリーグ史上最年少指揮官となった。昨シーズンは16勝13分9敗の8位とまずまずの成績を残したが、2年目の今シーズンはここまで7勝10分9敗の14位に低迷しており、直近13試合でわずか1勝（6分6敗）と苦戦が続い