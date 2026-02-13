ヴィッセル神戸は２月13日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第２節で、V・ファーレン長崎とホームで対戦している。立ち上がりから激しい攻防が繰り広げられたなか、酒井高徳が先制点を挙げる。 25分、左CKの流れから、ペナルティアーク付近でこぼれ球に反応。迷いなく右足を振り抜き、豪快なボレーシュートを叩き込んだ。２月10日のアジア・チャンピオンズリーグエリートのFCソウル戦（２−０）でも得