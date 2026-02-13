●海外勢が現先合算で3週ぶりに9429億円買い越す一方、個人と信託銀は売り越す 東証が13日に発表した2月第1週(2日～6日)の投資部門別売買動向(現物)によると、為替の円安基調や衆議院選挙の自民党優勢が追い風となり、日経平均株価が前週末比930円高の5万4253円と3週ぶりに大幅上昇したこの週は、海外投資家が5週連続で買い越した。買越額は2745億円と前週の1598億円から拡大した。海外投資家は先物の投資部門別売買動