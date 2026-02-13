ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプの男子ラージヒル公式練習が現地12日に行われ、二階堂蓮選手が本番へ向けて調整を行いました。今大会初めてラージヒルの公式練習に臨んだ二階堂選手。この日は2回飛びいずれも130m以上の内容に、「悪くはない感じ」と手応えを感じた様子を見せます。この日の練習ではスーツをチェック。「ノーマルヒルで使っていたスーツと、もう一つは違うマテリアルのスーツで飛んで、どっちがいいのか