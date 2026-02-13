中道改革連合は１３日、代表選を行い、小川淳也氏が階猛氏との接戦を制し、新代表に選出された。代表選後には就任会見が行われたが、そこで突然の「便所行っていい？」と離席したことがネットで話題となった。小川氏は会見終盤、一般紙の記者が質問をしようとしたときに「ちょっとゴメン。（会見開始から）１時間なったんで便所行っていい？」と突然切り出し。「すぐ戻ります。ごめん、申し訳ない。皆さんもちょっと休憩して」