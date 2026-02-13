医療サービスの対価として医療機関に支払われる診療報酬について、厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）は１３日、２０２６年度の改定内容を決定した。医療機器などの高騰を踏まえた物価対応料を新設、賃上げに充てるベースアップ評価料を増額し、初診時や再診時の料金に上乗せする。外来の初診では、おおむね１９０円の上乗せとなり、患者は原則１〜３割を負担する。新たな診療報酬は６月から適用される。