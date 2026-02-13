１３日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開幕した関西最大級のモーターショー「大阪オートメッセ２０２６」（ＯＡＭ）。パイオニア（カロッツェリア）ブースにはレースアンバサダー経験者でボートレース尼崎オリジナルユニット「あまがーるず」に在籍する美波えりが、白樺れいとともに応対している。Ｑ＆Ａラリーなどを実施しており、ＬＩＮＥで友だち登録をすると、ハズレなしの抽選会に臨めるとのこと。美波は「（レー