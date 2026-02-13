中道改革連合の有田芳生氏は１３日、東京・永田町で党代表選で小川淳也氏が新代表に就任したことについて言及した。注目の代表選は小川氏が５票差の僅差で階猛氏に勝利した。終了後、報道陣の取材に応じた有田氏は「新代表に何を求めていくか」との質問に対し「２人とも今後の社会像も含めて新しい方針を国民に向かって広く訴えていくということですから、今日が出発点となっていく。国会論戦は当然ですけど、落選した方々、