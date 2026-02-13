カンロは2月13日、2025年 12月期決算および2026経営方針説明会を開催した。説明会にはカンロ 代表取締役社長 CEOの村田哲也氏、取締役常務執行役員 CFOの佐藤光記氏が登壇した。カンロ 代表取締役社長 CEOの村田哲也氏、取締役常務執行役員 CFOの佐藤光記氏 グミの小売販売金額が大幅増カンロの2024年度の売上高実績は、前年比9.4%増の347億7100万円、営業利益は前年比9.5%増の46億9100万円となっている。これは過去最高の売上高・