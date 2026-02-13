どんなアイテムを選ぶかも大事だが、それをどう使いこなすかはもっと大事だ。ここでは、書くことで日々を整え、思考を深めるのに役立つふたつの手帳＆ノート術を紹介する。 【手帳＆ノート術 1】箇条書きで書き出して情報とタスクを整理：バレットジャーナル 予定やタスク、アイデアなどを箇条書きで1冊にまとめる手帳術。「インデックス」「フューチャーログ」「マンスリーログ」「デイリーログ」の4項目をベースにまとめ、