「さっと羽織るだけで、コーデがきちんと見えするアイテムがあったら……」そんな人に注目してほしいのが、【GU（ジーユー）】で販売中の「ツイーディカーデ」。ツイード調ならではの上品さがありつつ、気負わず着られる軽やかさが魅力。羽織るだけで華やぎが生まれ、デイリーはもちろん、オフィスシーンにも対応できる優秀アイテムです。今回は大人の旬コーデを提案するGU