夫の飲み会の日は家を整えて迎えるのに、私が飲み会の日は散らかった部屋が待っている。その「当たり前」の差に違和感を覚えた私が、家事の大変さを夫に気づいてもらうために起こした小さな行動とは？夫婦の関係が少しずつ変わっていった、筆者の実体験エピソードです。 飲み会から帰った家の惨状