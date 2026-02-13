ダムの貯水量が減少している筑後川水系から水の供給を受けている福岡県内の一部の水道企業団で、さらに取水制限が強化されることになりました。 ■九州地方整備局・垣下禎裕 局長「（筑後川水系の）6施設全体の貯水率は12日時点で約15パーセントと、減少の一途をたどっています。」13日に開かれた筑後川水系渇水調整連絡会では、取水制限について、福岡市などに水を供給している福岡地区水道企業団が30パーセントか