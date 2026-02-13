岡山県立高校の一般入試2025年 岡山県の公立高校の特別入試などの合格者数が発表され、それに伴い県立全日制の一般入試の募集定員が確定しました。 岡山県教育委員会によりますと、2月4日と5日に県内42の県立全日制の高校で実施した特別入試などの合格者数は、合わせて4924人です。 それに伴い、3月10日と11日に行われる県立全日制高校の一般入試の募集定員は、5698人となりました。倍率は1.01倍になる見込みです。