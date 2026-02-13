中道改革連合は１３日、党本部で開いた議員総会で代表選の投開票を実施し、元立憲民主党幹事長の小川淳也氏（５４）を選出した。小川氏は元立民政調会長代行の階猛氏（５９）との一騎打ちを制した。得票は小川氏が２７票、階氏が２２票だった。選挙後に、階氏は次男の俳優・階晴紀に言及。インターネットやＳＮＳ上でイケメンとしてバズってますがと聞かれると「ビックリな質問なんですが、有名人でもないので勘違いせず目標に