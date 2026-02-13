１２日、Ｇ４５８号列車のサイレント車両で乗客に注意を促す乗務員。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢2月13日】中国では春節（旧正月）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」（2月2日〜3月13日）期間中、全国で8千本を超える高速鉄道に「サイレント車両」が導入される。車内放送の音量を下げ、乗務員が案内カードや掲示物などで乗客に電子機器のマナーモード設定、イヤホン使用などを促し、静かな環境を実現している