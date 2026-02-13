巨人は１４日から始まる那覇キャンプで各種練習見学や、キャンプを盛り上げるダンスや演奏のステージイベントなどを行うと発表した。春季キャンプのキャッチフレーズ「ＨａｒｄＷｏｒｋ×ＳｔｒｏｎｇＹｅｌｌ＝ＨＥＲＯ〜猛練習と大声援でヒーローは成る〜」をデザインしたステッカー第２弾の配布など、さまざまな企画が予定されている。また、那覇キャンプでの試合は以下の通り。■練習試合（無料）◇２月１５日（日