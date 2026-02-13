なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ『横浜ネイバーズ』Season1（毎週土曜後11：40）第6話が、14日に放送される。今回は大西演じる主人公・ロンら“ネイバーズ”の仲間で“おちゃらけキャラ”そして“男前キャラ”のマツ（高橋侃）にスポットが当たる。このほどマツ役の高橋からインタビューコメントが到着した。【写真】失踪したインフルエンサーを演じる山下リオら出演