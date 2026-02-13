女優の久松夕子さん（本名、鴻巣孝子さん）が亡くなったことを、青年座が発表しました。92歳でした。 【写真を見る】【訃報】久松夕子さん死去92歳青年座が発表青年座は、「2月11日午後5時30分92歳にて逝去致しました ここに生前の御厚誼に深謝し謹んでご通知申し上げます」と発表。通夜は2月19日午後7時から、告別式は2月20日午前10時30分から、どちらもエヴァホール津田山（川崎市高津区下作延6‐17‐6）で行われると